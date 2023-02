Commercio: Regione, avviato rilancio centri storici (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buttrio, 27 feb – La comunità politica del Friuli Venezia Giulia in questi anni sfidanti ha dimostrato una grande responsabilità mettendo in campo norme e risorse a favore del territorio, delle imprese e dei cittadini. Alla base dei percorsi intrapresi, la ferma volontà di mettere di nuovo al centro le piccole attività commerciali dei paesi, rivitalizzandone i centri storici. È stata la sintesi di quanto indicato oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive durante l’incontro organizzato a Buttrio dalla ‘Via del tiglio’, un gruppo che unisce dieci attività della zona, in cui si è fatto il punto sull’attività di vicinato intesa come risorsa per i centri storici. Si è trattato di un’occasione di confronto sui temi del Commercio locale, durante la quale sono emerse le opportunità aperte dai ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buttrio, 27 feb – La comunità politica del Friuli Venezia Giulia in questi anni sfidanti ha dimostrato una grande responsabilità mettendo in campo norme e risorse a favore del territorio, delle imprese e dei cittadini. Alla base dei percorsi intrapresi, la ferma volontà di mettere di nuovo al centro le piccole attività commerciali dei paesi, rivitalizzandone i. È stata la sintesi di quanto indicato oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive durante l’incontro organizzato a Buttrio dalla ‘Via del tiglio’, un gruppo che unisce dieci attività della zona, in cui si è fatto il punto sull’attività di vicinato intesa come risorsa per i. Si è trattato di un’occasione di confronto sui temi dellocale, durante la quale sono emerse le opportunità aperte dai ...

