Come un'auto elettrica può aiutare a risparmiare (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il momento ideale per prendere in considerazione il passaggio a un'auto elettrica. Il prezzo medio del carburante ha superato i 2 euro al litro in modalità "servito", nonostante il calo delle quotazioni internazionali. Si temono ulteriori aumenti da quando scatterà l'embargo europeo contro tutti i prodotti derivati dal petrolio provenienti dalla Russia. Inoltre, la situazione è aggravata dalla decisione del governo di annullare i tagli alle accise sui prezzi del carburante. Infine, non bisogna trascurare che il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato un accordo che vieta di immettere sul mercato europeo nuove auto a benzina o diesel a partire dal 2035. Tale divieto, però, non si applica ai veicoli già in circolazione, che potranno arrivare alla fine del loro ciclo di vita.

