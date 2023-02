"Come te lo faccio capire?". De Filippi, esplode la rabbia di Sabrina Ferilli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Corre lo sdegno sui social e non solo per i selfie chiesti da alcuni fan a Maria De Filippi, davanti al feretro del marito Maurizio Costanzo durante il secondo giorno della camera ardente in Campidoglio. La conduttrice, a un certo punto della giornata, ha voluto ringraziare di persona, con una stretta di mano, le tantissime persone che per due giorni hanno fatto lunghe file per poter entrare nella Sala della Protomoteca e dare un ultimo saluto al giornalista scomparso venerdì 24 febbraio a 84 anni. Ma alcuni, dopo la stretta di mano, hanno estratto il cellulare dalla tasca per scattare un selfie con lei. Un gesto che ha indignato molti tanto che molti vip hanno espresso solidarietà a Maria De Filippi. Tra le più dure, Rita Dalla Chiesa, che ha postato la foto di un signore che si faceva il selfie con la De Filippi, e ha commentato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Corre lo sdegno sui social e non solo per i selfie chiesti da alcuni fan a Maria De, davanti al feretro del marito Maurizio Costanzo durante il secondo giorno della camera ardente in Campidoglio. La conduttrice, a un certo punto della giornata, ha voluto ringraziare di persona, con una stretta di mano, le tantissime persone che per due giorni hanno fatto lunghe file per poter entrare nella Sala della Protomoteca e dare un ultimo saluto al giornalista scomparso venerdì 24 febbraio a 84 anni. Ma alcuni, dopo la stretta di mano, hanno estratto il cellulare dalla tasca per scattare un selfie con lei. Un gesto che ha indignato molti tanto che molti vip hanno espresso solidarietà a Maria De. Tra le più dure, Rita Dalla Chiesa, che ha postato la foto di un signore che si faceva il selfie con la De, e ha commentato: ...

