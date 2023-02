Come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per circa 38 anni, prima che il conduttore ci lasciasse così inaspettatamente pochi giorni fa. A presentarli è stato l’avvocato Giorgio Assumma, grande amico di Costanzo, conosceva Maria poiché al tempo era una talentuosa neo-laureata in legge e consulente dell’Associazione Fonografici Italiani a Milano, il loro primo incontro avvenne in modo piuttosto casuale, Come ha raccontato l’ ex presidente della SIAE. La De Filippi chiese ad Assumma di trovarle un moderatore famoso per un convegno sulla pirateria discografica alla Mostra di Venezia. Dopo aver tentato invano di coinvolgere personaggi Come Baudo e Vespa, si rivolse a Maurizio che all’inizio ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 febbraio 2023)Destati sposati per circa 38 anni, prima che il conduttore ci lasciasse così inaspettatamente pochi giorni fa. A presentarli è stato l’avvocato Giorgio Assumma, grande amico di, conoscevapoiché al tempo era una talentuosa neo-laureata in legge e consulente dell’Associazione Fonografici Italiani a Milano, il loro primo incontro avvenne in modo piuttosto casuale,ha raccontato l’ ex presidente della SIAE. La Dechiese ad Assumma di trovarle un moderatore famoso per un convegno sulla pirateria discografica alla Mostra di Venezia. Dopo aver tentato invano di coinvolgere personaggiBaudo e Vespa, si rivolse ache all’inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Fermare le partenze come? Finanziando gli aguzzini della guardia costiera libica? Questi morti sono sulla coscienza… - Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - MarianoGiustino : Lui è #MortezaAzarnoush (conosciuta come Aalizehi) vittima di un brutale attacco da parte dei #pasdaran, #IRGC, e… - StefaniaVaselli : RT @Giorgiolaporta: 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimoniar… - maireroses : Ho deciso che appena torno a Firenze inizio a sfondarmi di er*a perché sono troppo in ansia ed è comunque meglio di… -