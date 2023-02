Come riportare “a casa” la produzione dei principi attivi per i farmaci (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prevenire futuri problemi di carenze di farmaci programmando investimenti per riportare in Italia e in Europa la produzione di principi attivi. Dando un nuovo impulso a quel reshoring di cui tanto si era parlato tre anni fa, quando in piena emergenza Covid-19, l’Italia si trovò senza mascherine. È un appello a internalizzare alcune fasi della filiera farmaceutica, limitando la dipendenza da paesi Extra Ue, quello che arriva dal convegno “C’è carenza di farmaci in Europa? Strategie per il fabbisogno di materie prime”, organizzato al Centro Studi Americani, che ha visto a confronto industria, farmacisti, politici. L’impennata di prezzi per il trasporto di materie prime unite alla difficoltà a trovarle, anche a causa dei problemi incontrati da paesi produttori durante i ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prevenire futuri problemi di carenze diprogrammando investimenti perin Italia e in Europa ladi. Dando un nuovo impulso a quel reshoring di cui tanto si era parlato tre anni fa, quando in piena emergenza Covid-19, l’Italia si trovò senza mascherine. È un appello a internalizzare alcune fasi della filiera farmaceutica, limitando la dipendenza da paesi Extra Ue, quello che arriva dal convegno “C’è carenza diin Europa? Strategie per il fabbisogno di materie prime”, organizzato al Centro Studi Americani, che ha visto a confronto industria,sti, politici. L’impennata di prezzi per il trasporto di materie prime unite alla difficoltà a trovarle, anche a causa dei problemi incontrati da paesi produttori durante i ...

