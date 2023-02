Come mettere più benzina con gli stessi soldi: nessuno lo sa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fare il pieno di benzina, ma non meno soldi, c’è un trucchetto che nessuno sa ma che viene usato da coloro che viaggiano tanto Ad oggi fare il pieno di benzina è un vero salasso. I prezzi sono alle stelle e chi viaggia tanto sa che metà stipendio se ne andrà in benzina. Grossi problemi anche per le grandi aziende che pagano gli spostamenti ai loro collaboratori. Fare benzina risparmiando – ilovetrading.itDiverse le polemiche sul rincaro dei prezzi, perché se da una parte gli aumenti sono ovviamente legati all’aumento dei prezzi delle materie prime, dall’altra parte è vero anche che sia stata fatta speculazione. Prezzi gonfiati a discapito dei clienti. Per questo il Governo ha voluto agire modificando il Decreto carburante, appena passato alla Camera e in attesa del verdetto del ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fare il pieno di, ma non meno, c’è un trucchetto chesa ma che viene usato da coloro che viaggiano tanto Ad oggi fare il pieno diè un vero salasso. I prezzi sono alle stelle e chi viaggia tanto sa che metà stipendio se ne andrà in. Grossi problemi anche per le grandi aziende che pagano gli spostamenti ai loro collaboratori. Farerisparmiando – ilovetrading.itDiverse le polemiche sul rincaro dei prezzi, perché se da una parte gli aumenti sono ovviamente legati all’aumento dei prezzi delle materie prime, dall’altra parte è vero anche che sia stata fatta speculazione. Prezzi gonfiati a discapito dei clienti. Per questo il Governo ha voluto agire modificando il Decreto carburante, appena passato alla Camera e in attesa del verdetto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Gesù ci insegna a respingere gli attacchi del diavolo, che, come dice il suo nome, vuole mettere divisione, in noi,… - matteosalvinimi : In un momento come questo, avere una direttiva che obbliga a mettere a norma la casa sul fronte energetico e impone… - marcodimaio : Una delle letture più ridicole della visita di #Biden a #Kiev è che sia stata fatta ieri per mettere in ombra quell… - inluvwsunoo : @vampirenha ma come fai a mettere i video così? - Morgana40666455 : RT @AndreaRizzelli: @makkox 'E' criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsio… -