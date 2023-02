Come ha funzionato finora RxPass di Amazon e che problemi ci sono stati (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’inizio dell’anno Amazon ha annunciato il lancio del nuovo servizio RxPass negli stati Uniti. L’abbonamento costa 5 dollari al mese e consente ai clienti già abbonati al servizio Prime di Amazon di acquistare online circa 50 medicinali che necessitano della prescrizione medica e di riceverli a domicilio senza dover sostenere i costi di spedizione. Amazon ha iniziato dal 2018, con l’acquisizione della farmacia online PillPack, a investire nel settore della medicina e in particolare nella vendita online di medicinali. Nel 2o2o ha lanciato Amazon Pharmacy, un servizio accessibile a tutti gli utenti registrati sulla piattaforma per acquistare molti medicinali mentre RxPass consente di acquistare anche medicinali che necessitano della prescrizione di un medico. Il 22 ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’inizio dell’annoha annunciato il lancio del nuovo servizionegliUniti. L’abbonamento costa 5 dollari al mese e consente ai clienti già abbonati al servizio Prime didi acquistare online circa 50 medicinali che necessitano della prescrizione medica e di riceverli a domicilio senza dover sostenere i costi di spedizione.ha iniziato dal 2018, con l’acquisizione della farmacia online PillPack, a investire nel settore della medicina e in particolare nella vendita online di medicinali. Nel 2o2o ha lanciatoPharmacy, un servizio accessibile a tutti gli utenti registrati sulla piattaforma per acquistare molti medicinali mentreconsente di acquistare anche medicinali che necessitano della prescrizione di un medico. Il 22 ...

