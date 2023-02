Come ha fatto con Putin, con Erdogan l’occidente volge lo sguardo altrove (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La terra ha tremato e un intero paese, la Turchia, sanguina, piange, rimbomba. Avremmo voluto raccontarvi quanto successo da vicino” scrive Étienne Gernelle, direttore del settimanale francese Le Point, “ma il governo di Ankara non ce lo ha permesso: il nostro reporter Guillaume Perrier è stato arrestato la scorsa settimana all’aeroporto di Istanbul per fumose ragioni di ‘sicurezza nazionale’. E’ stato espulso il giorno dopo. Non abbiamo avuto maggiori informazioni sul motivo di questa misura, ma a dirla tutta non ci sorprendiamo più di ciò che fa questo regime. Nel 2018, una copertina del Point intitolata ‘Le dictateur: jusqu’où ira Erdogan?’ era valsa al nostro giornale un attacco diretto da parte del capo dello stato turco in occasione di un meeting elettorale. In Francia, i suoi sostenitori si erano scatenati, minacciando gli edicolanti, costringendoli in alcuni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La terra ha tremato e un intero paese, la Turchia, sanguina, piange, rimbomba. Avremmo voluto raccontarvi quanto successo da vicino” scrive Étienne Gernelle, direttore del settimanale francese Le Point, “ma il governo di Ankara non ce lo ha permesso: il nostro reporter Guillaume Perrier è stato arrestato la scorsa settimana all’aeroporto di Istanbul per fumose ragioni di ‘sicurezza nazionale’. E’ stato espulso il giorno dopo. Non abbiamo avuto maggiori informazioni sul motivo di questa misura, ma a dirla tutta non ci sorprendiamo più di ciò che fa questo regime. Nel 2018, una copertina del Point intitolata ‘Le dictateur: jusqu’où ira?’ era valsa al nostro giornale un attacco diretto da parte del capo dello stato turco in occasione di un meeting elettorale. In Francia, i suoi sostenitori si erano scatenati, minacciando gli edicolanti, costringendoli in alcuni ...

