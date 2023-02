Come funziona RxPass, il nuovo servizio di Amazon per vendere farmaci (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’inizio dell’anno Amazon ha annunciato il lancio del nuovo servizio RxPass negli Stati Uniti. L’abbonamento costa 5 dollari al mese e consente ai clienti già abbonati al servizio Prime di Amazon di acquistare online circa 50 medicinali che necessitano della prescrizione medica e di riceverli a domicilio senza dover sostenere i costi di spedizione. In Italia e negli altri Paesi membri dell’Unione europea questo servizio non potrebbe funzionare perché ci sono leggi che vietano la vendita a distanza o online dei farmaci che necessitano della prescrizione medica, ma non solo. L’approfondimento di oggi di Giornalettismo riguarda proprio il tema della vendita online dei medicinali, che apre a questioni complesse Come ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’inizio dell’annoha annunciato il lancio delnegli Stati Uniti. L’abbonamento costa 5 dollari al mese e consente ai clienti già abbonati alPrime didi acquistare online circa 50 medicinali che necessitano della prescrizione medica e di riceverli a domicilio senza dover sostenere i costi di spedizione. In Italia e negli altri Paesi membri dell’Unione europea questonon potrebbere perché ci sono leggi che vietano la vendita a distanza o online deiche necessitano della prescrizione medica, ma non solo. L’approfondimento di oggi di Giornalettismo riguarda proprio il tema della vendita online dei medicinali, che apre a questioni complesse...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : -Anche se vince la destra le restrizioni covid resteranno. -Hai visto le hanno tolte. -E la commissione d’inchie… - Agenzia_Ansa : Due donne hanno recuperato l'uso del braccio e parzialmente anche della mano, rimasti paralizzati dopo un ictus, gr… - el_marrano : RT @VolpeReal: Ti spiego Twitter: - Crei un account - Non capisci come funziona - Non lo apri più per un po’ di tempo - Ci ritorni - Ne d… - dzola87 : RT @DanieleBibo: Per curiosità sono andato a vedere come funziona la 'Macchina del Nord'. Questa è la composizione del Collegio di Garanzia… - bassarelli : RT @VolpeReal: Ti spiego Twitter: - Crei un account - Non capisci come funziona - Non lo apri più per un po’ di tempo - Ci ritorni - Ne d… -