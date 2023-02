Come fare colpo al primo appuntamento? Bon ton e galateo delle presentazioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Life&People.it Il galateo del primo incontro è ancora oggi l’ancora di salvezza per chi vuole essere sicuro di fare colpo al momento della presentazione. La psicologia spiega che bastano pochi secondi per farsi un’idea della persona che abbiamo di fronte. È la cosiddetta “prima impressione”, un giudizio che spesso diventa difficile da scalfire: per questo, il primo incontro è fondamentale. Le emozioni che trasferiamo all’altro durante le presentazioni condizionano il rapporto che si stabilirà con quella persona spesso in maniera irreversibile. I manuali di psicologia spiegano le regole del bon ton Conoscere le buone maniere non solo ci permette di non fare errori al momento delle presentazioni, ma ci rende più sicuri in questa ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 27 febbraio 2023) Life&People.it Ildelincontro è ancora oggi l’ancora di salvezza per chi vuole essere sicuro dial momento della presentazione. La psicologia spiega che bastano pochi secondi per farsi un’idea della persona che abbiamo di fronte. È la cosiddetta “prima impressione”, un giudizio che spesso diventa difficile da scalfire: per questo, ilincontro è fondamentale. Le emozioni che trasferiamo all’altro durante lecondizionano il rapporto che si stabilirà con quella persona spesso in maniera irreversibile. I manuali di psicologia spiegano le regole del bon ton Conoscere le buone maniere non solo ci permette di nonerrori al momento, ma ci rende più sicuri in questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il naufragio di migranti avvenuto su una spiaggia vicino a #Crotone è una terribile tragedia che spezza il cuore.… - beppe_grillo : Le realtà di #finanzaetica, così come quelle dell’#equosolidale, nonostante il proposito di fare rete fra loro e co… - nnnariooo : @1151stess @ChristianConte_ @TomasettiMarco @GiuseppeConteIT Conte è quello dei bonus con la cessione dei crediti s… - lilithmoovn : la parte peggiore è non sapere come fare per impiegare il tempo - messorina52 : RT @ManuelaBellipan: 3/ investendo nell'istruzione, perché nella cultura ci sono gli antibiotici per proteggere la democrazia, difendendo l… -