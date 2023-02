Come comunicare reddito presunto Naspi? Aggiornamento annuale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Come comunicare reddito presunto Naspi? Chi percepisce la Naspi deve sempre dichiarare il reddito annuo presunto da attività di lavoro dipendente o autonomo ancorché l’importo derivante da tali attività sia pari a zero. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 790/2023 in cui spiega che in assenza della dichiarazione la prestazione viene sospesa. Come comunicare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)? Chi percepisce ladeve sempre dichiarare ilannuoda attività di lavoro dipendente o autonomo ancorché l’importo derivante da tali attività sia pari a zero. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 790/2023 in cui spiega che in assenza della dichiarazione la prestazione viene sospesa.... TAG24.

