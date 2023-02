Come avere i capelli con volume dalla radice (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per ottenere il giusto volume anche alla radice, i capelli hanno bisogno di qualche piccolo accorgimento fondamentale. A partire dalla temperatura del phon, fino ad arrivare agli strumenti e ai prodotti di styling. capelli voluminosi anche alla radice: i trucchi essenziali su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per ottenere il giustoanche alla, ihanno bisogno di qualche piccolo accorgimento fondamentale. A partiretemperatura del phon, fino ad arrivare agli strumenti e ai prodotti di styling.voluminosi anche alla: i trucchi essenziali su Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : #LaRussa, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omo… - CarloVerdelli : Onore alla franchezza: “Avere un figlio gay sarebbe un dispiacere”. Presidente La Russa, onestà per onestà: anche p… - chetempochefa : 'Lui diceva 'tu sei troppo intonato, devi cantare più normale, come se fossimo in macchina e guidi. Non serve esser… - Marcos_5408 : RT @MarceVann: Quindi adesso #NewsGuard ritira la certificazione che ha dato ad Open di 'sito italiano più attendibile'? E renderá anche i… - marisabiancotti : RT @kallac_carta: Avere una gioia al giorno come speranza di vita -