Come Alvaro Rodriguez ha seguito i consigli di Ancelotti e segnato un gol all’Atletico Madrid (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancelotti è più di un semplice manager delle quattro Champions, è un vero e proprio genio della panchina, una leggenda vivente amata dai tifosi del Real Madrid. La sua ultima invenzione è un vero capolavoro: Alvaro Rodriguez, diciotto anni, uruguaiano, giocatore del Castilla allenato da Raul e autore di cinque gol nel Sudamericano Under 20 con la maglia dell’Uruguay. E così, subito dopo il torneo, Ancelotti lo ha convocato nel Real. El nuevo Raul, Come lo ha definito Marca, ha già dato prova del suo talento in pochi minuti, regalando un assist a Marco Asensio nella vittoria per 2-0 a Pamplona contro l’Osasuna e segnando un gol nel derby con l’Atletico Madrid. L’ANNUNCIO – Ancelotti ha annunciato che “Dalla prossima stagione farà parte a tempo pieno ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023)è più di un semplice manager delle quattro Champions, è un vero e proprio genio della panchina, una leggenda vivente amata dai tifosi del Real. La sua ultima invenzione è un vero capolavoro:, diciotto anni, uruguaiano, giocatore del Castilla allenato da Raul e autore di cinque gol nel Sudamericano Under 20 con la maglia dell’Uruguay. E così, subito dopo il torneo,lo ha convocato nel Real. El nuevo Raul,lo ha definito Marca, ha già dato prova del suo talento in pochi minuti, regalando un assist a Marco Asensio nella vittoria per 2-0 a Pamplona contro l’Osasuna e segnando un gol nel derby con l’Atletico. L’ANNUNCIO –ha annunciato che “Dalla prossima stagione farà parte a tempo pieno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toure_ballo : @Ceruzeko Avete vinto uno scudetto con i giocatori in leasing, ora avete solo 40 enni in scadenza e giocatori in pr… - Frances52779614 : RT @Frances52779614: 'Un'aria fredda passa sul guscio duro dei crostacei. Un grand eurlo solca il cielo col suo gelido fulmine d'ira.… - VctrC21 : @idirinho_93 Alvaro Morata come se stesse parlando di Nicolas Anelka - Krampus983 : Cioè ridono e commentano come se stessero guardando Alvaro Vitali, ma non c'è nulla di comico. - IlKeating : @AdrianaSpappa @68Ferrazzi Suvvia, siamo seri, non mi potete prendere le minchiate che spara #Parenzo e confezionar… -