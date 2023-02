Clima, esperti scrivono a Meloni: “Emergenza priva di fondamento scientifico” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Posto che quella dell’Emergenza Climatica causata dalle emissioni antropiche è un’Emergenza priva di fondamento scientifico, e posto che i sostenitori della stessa si sono più volte sottratti al confronto scientifico, rimane comunque il fatto che la misura di riduzione al 100% delle emissioni da parte della sola Italia, o anche della sola Unione Europea, neanche scalfirebbe il presunto problema”. E’ quanto si legge nella lettera inviata al premier Giorgia Meloni da parte di diversi esperti italiani, “sottoscritti di Clintel-Italia”, che intervengono sul tema dei cambiamenti Climatici e l’eccessivo allarmismo. Infatti, “le emissioni italiane e della Ue-27 – riferiscono gli esperti – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Posto che quella dell’tica causata dalle emissioni antropiche è un’di, e posto che i sostenitori della stessa si sono più volte sottratti al confronto, rimane comunque il fatto che la misura di riduzione al 100% delle emissioni da parte della sola Italia, o anche della sola Unione Europea, neanche scalfirebbe il presunto problema”. E’ quanto si legge nella lettera inviata al premier Giorgiada parte di diversiitaliani, “sottoscritti di Clintel-Italia”, che intervengono sul tema dei cambiamentitici e l’eccessivo allarmismo. Infatti, “le emissioni italiane e della Ue-27 – riferiscono gli– ...

