Classifica dei Capocannonieri della Serie A per Squadra e Nazionalità

Victor Osimhen sta correndo verso un traguardo che non è per tutti. Nonostante la strada sia ancora lunga, il nigeriano sembra avere già una marcia in più rispetto ai suoi inseguitori, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Khvicha Kvaratskhelia e soprattutto Ciro Immobile, che ha vinto il titolo di miglior marcatore della stagione per ben quattro volte. Ma prima di scoprire chi sarà il capocannoniere della Serie A 2022/2023, è importante fare un excursus storico per conoscere meglio la storia di questo titolo. Dall'annata 1923/24 ad oggi, sono state 14 le squadre che hanno fornito almeno un capocannoniere alla Serie A, ordinate in primis per numero di volte che un proprio giocatore è stato il miglior marcatore del torneo, e in seconda battuta per la media dei goal con i quali i propri giocatori si sono qualificati ...

