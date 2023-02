Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023: Odermatt a +386 su Kilde (Di lunedì 27 febbraio 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2022-2023 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1466 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 1080 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 874 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 767 5. Lucas Braathen (Norvegia) 747 6. Loic Meillard (Svizzera) 740 7. Marco Schwarz (Austria) 610 8. Alexis Pinturault (Francia) 593 9. Manuel Feller (Austria) 494 10. Daniel Yule (Svizzera) 401 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 1. Aleksander Kilde (Norvegia) 620 2. Vincent Kriechmayr (Austria) 464 3. Marco Odermatt (Svizzera) 386 4. Johan Clarey (Francia) 2765. Mattia Casse (Italia) 233 Classifica Coppa DEL Mondo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1466 2. Aleksander(Norvegia) 1080 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 874 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 767 5. Lucas Braathen (Norvegia) 747 6. Loic Meillard (Svizzera) 740 7. Marco Schwarz (Austria) 610 8. Alexis Pinturault (Francia) 593 9. Manuel Feller (Austria) 494 10. Daniel Yule (Svizzera) 401DELDISCESA 1. Aleksander(Norvegia) 620 2. Vincent Kriechmayr (Austria) 464 3. Marco(Svizzera) 386 4. Johan Clarey (Francia) 2765. Mattia Casse (Italia) 233DEL...

