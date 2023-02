Città a 15 minuti? «Ci vogliono imprigionare nei ghetti». L’ultima folle teoria del complotto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quello della Città dei 15 minuti è un progetto urbanistico che sta prendendo sempre più piede, anche alle nostre latitudini. Ma non a tutti piace. A volte per obiezioni legittime, altre sulla base di tesi astruse: come quella al cuore delL’ultima, inquietante teoria del complotto. Secondo la quale la trasformazione delle Città al fine di seguire questo modello non sarebbe che una scusa per «confinare le persone nei propri distretti». Tra le molte realtà urbane che si ispirano a questo modello c’è anche quella di Oxford. Nella Città universitaria inglese, un grosso limite al raggiungimento dell’obiettivo è il traffico di alcune vie principali. Per questo il consigliere ai trasporti e alle strategie di sviluppo della contea dell’Oxfordshire, Duncan Enright, ha spinto ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quello delladei 15è un progetto urbanistico che sta prendendo sempre più piede, anche alle nostre latitudini. Ma non a tutti piace. A volte per obiezioni legittime, altre sulla base di tesi astruse: come quella al cuore del, inquietantedel. Secondo la quale la trasformazione delleal fine di seguire questo modello non sarebbe che una scusa per «confinare le persone nei propri distretti». Tra le molte realtà urbane che si ispirano a questo modello c’è anche quella di Oxford. Nellauniversitaria inglese, un grosso limite al raggiungimento dell’obiettivo è il traffico di alcune vie principali. Per questo il consigliere ai trasporti e alle strategie di sviluppo della contea dell’Oxfordshire, Duncan Enright, ha spinto ...

