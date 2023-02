Cisgiordania | morto israeliano ferito oggi in attentato

(Di lunedì 27 febbraio 2023) E'il giovanea colpi di arma da fuoco in unpalestinese condotto nei pressi di Gerico. Lo ha rila televisione pubblica Kan secondo cui gliri, ...

E'il giovane israeliano ferito oggi a colpi di arma da fuoco in un attentato palestinese condotto nei pressi di Gerico. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan secondo cui gli attentatori, dopo ...20.15,ucciso un altro israeliano E'il giovane israeliano ferito a colpi di arma da fuoco in un attentato palestinese vicino a Gerico. Gli attentatori sarebbero fuggiti per poi dare fuoco ...

E' morto il giovane israeliano ferito oggi a colpi di arma da fuoco in un attentato palestinese condotto nei pressi di Gerico. (ANSA) ...Un morto, trecento feriti, settantacinque case bruciate e più di cento auto date alle fiamme... La furia dei coloni israeliani si è scatenata nella città palestinese di Hawara che ha subito la peggior ...