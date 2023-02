Cirque du soleil | nel mondo di Kurios tutto è possibile

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) È iniziata la seconda vita delduche dopo la chiusura totale di tutte le produzioni nella primavera 2020, a causa del Covid, sta per tornare in Italia con lo spettacolo «» che ha gia debuttato a Londra lo scorso mese di gennaio. Approderà a Roma dal 21 marzo al 29 aprile per poi spostarsi a Milano dal 10 maggio al 25 giugno. L'ultima tournée nel nostro paese è stata nel 2017 con «Amaluna». Il circo delle meraviglie fu costretto a chiudere tutte le produzioni per poi sprofondare in una bancarotta controllata. Un lavoro accurato messo in atto dal suo fondatore e dall'allora presidente ha portato all'assorbimento del gruppo canadese da parte di investitori guidati da Catalyst Capital Group, che ha consentito la rinascita dell'iconica compagnia, tornata finalmente operativa con dieci spettacoli in tour e nove in ...