Cinque Minuti, su Rai 1 Bruno Vespa dopo il Tg (e la prima serata tarda…)

Cinque Minuti: non è solo la durata del nuovo programma di Bruno Vespa in onda su Raiuno da questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, ma anche la sua durata. Dalle 20:32 (quindi subito dopo la fine del Tg1) alle 20:37 (quando partirà I Soliti Ignoti-Il ritorno) il giornalista di casa in seconda serata con il suo Porta a Porta si ritaglierà uno spazio dedicato all'attualità. In uno studio sobrio, con un tavolo, uno schermo ed un cubo rotante che alterna il logo del programma a quello di Raiuno, Vespa commenterà i fatti della giornata, anche quelli appena accaduti, con un ospite in studio. Non solo politica, ma anche cronaca, sport, cultura e spettacolo. Insomma, quello che la giornata appena trascorsa avrà raccontato dovrà essere riassunto, senza possibilità di sforo.

