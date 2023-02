Ciclismo | Bagioli e Milan speranze da classica per un’Italia che per ora rimane comparsa

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo l’inizio di stagione più che positivo per l’Italia e gli italiani, gli ultimi sette giorni delmaschile hanno leggermente “riportato sulla terra” le aspettative degli spettatori e degli appassionati della nostra penisola, nonostante qualche risultato e qualche prestazione che lasciano sperare. Di vittoria ne è arrivata una sola, quella di Manuele Tarozzi nella settima frazione del Tour du Rwanda, una corsa che è sicuramente in grande crescita, ma che non rappresenta ancora un banco di prova del massimo livello. Dunque nella settimana in cui l’UAE Tour ci ha mostrato grandi scontri tra i migliori velocisti al mondo, ed in cui sono iniziate le classiche del nord, l’Italia è purtroppo tornata poco più di una. Il risultato di maggiore prestigio lo porta a casa Davide Ballerini con un sesto posto alla Omloop Het Nieuwsblad, coadiuvato ...