Cia lancia l' allarme | La Cina pronta a invadere Taiwan entro il 2027 - Ma la lezione ucraina alla Russia fa dubitare Xi Jinping

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Cia lancia l'allarme: 'La Cina pronta a invadere Taiwan entro il 2027' | Ma la 'lezione' ucraina alla Russia fa dub… - lagoria : @grullini1 @guffanti_marco Due aerei dirottati da Al Qaeda entrano sulle twin tower. Poche ore dopo collassano ma è… - Angelic_cia : RT @platonizd: vogliamo parlare di oriana che appoggia una forchetta e diamante che la lancia? e qui non era ancora successo nulla tra matt… - Angelic_cia : RT @sonoary: Oriana appoggia la forchetta sulla cucina e Matteo la lancia sul divano ma vi sembra normale ? #oriele #gfvip -

Lo ha detto il direttore della, William Burns, in un'intervista televisiva a 'Face the Nation' della CBS. 'Per quanto ne sappiamo, non crediamo che il leader supremo dell'Iran abbia ancora deciso ..."Il programma nucleare iraniano sta avanzando a un ritmo preoccupante". Così il direttore dellaWilliam Burnsl'allarme durante un'intervista alla Cbs su " un'escalation nella cooperazione militare " tra Mosca e Teheran. Secondo il capo dell'Agenzia di intelligence Usa "all'Iran ...

Lidl a Torino, aperto il sedicesimo punto vendita in via Lancia TorinoToday

Un Manifesto per l'Italia. Cia lancia piano con le "Agricolture al Centro" CIA - Agricoltori Italiani

Un manifesto per l'Italia. Cia - Agricoltori Italiani lancia il piano con le ... WineNews

Usa, l'allarme del direttore della Cia: «Il programma nucleare dell ... Open

«Manca l'acqua per irrigare»: Cia Veneto lancia l'allarme VicenzaToday

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – AUTONOMIA: CIA (FDI), “PRESIDENTE EMILIANO IGNORA ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE. RICORDO CHE CITTADINI HANNO VOTA ...Alla fiera “Myplant&Garden” delegazione di aziende e produttori savonesi: “Nuovo clima di fiducia per il settore” ...