“Ci mandi in confusione” Claudia Ruggeri, scollatura di fuoco. Unica – FOTO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancora una FOTOgrafia da crepacuore della bellissima Claudia Ruggeri. scollatura di fuoco per la showgirl, si vede proprio tutto. Claudia Ruggeri è sicuramente presente nella lista delle showgirl più belle dell’intero panorama italiano. Con la sua sensualità e la sua avvenenza la romana riesce sempre a fare stragi di cuori: gli italiani sono letteralmente innamorati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancora unagrafia da crepacuore della bellissimadiper la showgirl, si vede proprio tutto.è sicuramente presente nella lista delle showgirl più belle dell’intero panorama italiano. Con la sua sensualità e la sua avvenenza la romana riesce sempre a fare stragi di cuori: gli italiani sono letteralmente innamorati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elturro666 : @mimmo58zanini @GennaroBeninca1 Sì, però anche tu deciditi: deve essere sé stesso o non deve essere così scemo? Cos… - sandr04740891 : @Penelop71838175 Questi cambiamenti repentini a me farebbero andare fuori di testa. Con tutto il bene per Daniele p… - _the_lobster_ : @lanini66 Non fare domande che lo mandi in confusione. - tequi3 : @FioriFlavio @sanfolle Così lo mandi più in confusione di quello che è normalmente… gli parli di grilli e posti for… -