Chris Jericho: “Anche fare click con una penna può mandarti over” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ecco perché li chiamano “segreti del mestiere”. Ci sono tecnicismi, sottigliezze quasi che, se usati a dovere e nel momento giusto, sono capaci di ottenere risultati insperati. Chris Jericho, che di segreti del mestiere ne può vantare a bizzeffe essendo sulla cresta dell’onda da oltre 30 anni, ha rilasciato una intervista per Busted Open Radio, in cui parla proprio di come utilizzare il “silenzio” sul ring per ottenere una reazione dai fan: “Devi essere sicuro di sapere che non devi dire una parola.. È come quei grandi promo in cui non dici nulla. Esci solamente fuori e stai lì. Stai per parlare, ma non dici nulla, nonostante ci sia tifo per te o disapprovazione. Questa è la vera essenza del Wrestling”. Potessi avere una penna Jericho ha ammesso di aver appreso questa tecnica dal suo capo, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ecco perché li chiamano “segreti del mestiere”. Ci sono tecnicismi, sottigliezze quasi che, se usati a de e nel momento giusto, sono capaci di ottenere risultati insperati., che di segreti del mestiere ne può vantare a bizzeffe essendo sulla cresta dell’onda da oltre 30 anni, ha rilasciato una intervista per Busted Open Radio, in cui parla proprio di come utilizzare il “silenzio” sul ring per ottenere una reazione dai fan: “Devi essere sicuro di sapere che non devi dire una parola.. È come quei grandi promo in cui non dici nulla. Esci solamente fuori e stai lì. Stai per parlare, ma non dici nulla, nonostante ci sia tifo per te o disapprovazione. Questa è la vera essenza del Wrestling”. Potessi avere unaha ammesso di aver appreso questa tecnica dal suo capo, ...

