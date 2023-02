Chiede un bicchiere di acqua al bar e gli viene servito... detersivo. Ricoverato in ospedale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Aveva chiesto un bicchiere di acqua e invece gli è stato servito del detersivo per lavastoviglie e così un uomo di 36 anni, che non si è accorto subito dell'errore, si è sentito male dopo avere bevuto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 febbraio 2023) Aveva chiesto undie invece gli è statodelper lavastoviglie e così un uomo di 36 anni, che non si è accorto subito dell'errore, si è sentito male dopo avere bevuto...

