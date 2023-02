Chiede il selfie a Maria De Filippi al funerale di Maurizio Costanzo: ira social, uomo messo alla berlina (Di lunedì 27 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo è stata un grandissimo shock per tutta Italia e per l’intero pubblico televisivo che per decenni lo ha visto come rappresentazione di una tv informata, rispettosa e importante. La sua vita privata è stata, negli ultimi decenni, molto serena: l’appoggio immancabile della moglie Maria De Filippi, l’amore del figlio Gabriele e una moltitudine di amici non sono mai mancati. Non lo hanno fatto neanche ieri, ai funerali del conduttore e giornalista, dove oltre a parenti, familiari e conoscenti si sono recati anche moltissimi fan dell’uomo scomparso, con l’intenzione di omaggiare Costanzo e portare conforto alla vedova. Un evento estremamente spiacevole ha però rovinato l’atmosfera, finendo peraltro su tutti i siti ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) La morte diè stata un grandissimo shock per tutta Italia e per l’intero pubblico televisivo che per decenni lo ha visto come rappresentazione di una tv informata, rispettosa e importante. La sua vita privata è stata, negli ultimi decenni, molto serena: l’appoggio immancabile della moglieDe, l’amore del figlio Gabriele e una moltitudine di amici non sono mai mancati. Non lo hanno fatto neanche ieri, ai funerali del conduttore e giornalista, dove oltre a parenti, familiari e conoscenti si sono recati anche moltissimi fan dell’scomparso, con l’intenzione di omaggiaree portare confortovedova. Un evento estremamente spiacevole ha però rovinato l’atmosfera, finendo peraltro su tutti i siti ...

