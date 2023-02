Chiariello | “Napoli ora tutto è possibile Meret chiederà il reddito di cittadinanza”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Umbertonel suo editoriale parla deldopo la vittoria contro l’Empoli ed il primato in classifica consolidato. Il giornalista ai microfoni di RadioCentrale dice: “Il lunedì è il day after perché è il giorno delle spiegazioni di quanto detto la domenica. Non ho mai detto, né tantomeno ieri sera, che ilvince la Champions League, che ilvincerà la Champions League, che ilpuò vincere la Champions League, ma che il– in tutta la sua totalità – ha la forte convinzione di giocarsela al meglio. Ci credono, sono convinti che ilpossa fare un percorso importante anche in Champions ed è legittimo ed è giustificato visto e considerato il calcio che sta dimostrando. Quello ...