Chiara Francini a Domenica In parla della maternità. E Mara Venier la punzecchia: «E fallo sto figlio…» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ospite nel salotto di Domenica In, Chiara Francini ha parlato del tema della maternità, argomento del suo monologo a Sanremo 2023. La co -conduttrice del Festival ha spiegato da dove è nata l'idea di fare questo monologo: «Dal fatto che spesso pensi: se faccio carriera non faccio un figlio? arrivi ad un certo punto della vita a chiedertelo: sono giusta o non sono adeguata?..» e aggiunge: «Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. Perchè ti chiedi: e se non divento mamma sono sbagliata?Sarò capace?». Ed è qui che interviene Mara. La risposta di Mara Dopo la spiegazione di Chiara Francini circa il motivo di portare a Sanremo il monologo sulla ...

