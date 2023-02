Chiara Ferragni torna parlare di Sanremo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo aver annunciato, prima di Sanremo 2023, di aver deciso di devolvere il suo cachet da co-conduttrice in beneficenza, Chiara Ferragni ha chiarito ieri con un post sulle sue storie di Instagram di non aver accettato “nessun tipo di accordo commerciale legato al festival”. A distanza di due settimane dalla fine di Sanremo, l’imprenditrice ha deciso di fare chiarezza sulla sua partecipazione al Festival. “A distanza di due settimane – ha scritto – penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza come co-conduttrice di Sanremo. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti di Rai e dei suoi telespettatori ho deciso, già quando ho accettato l’incarico lo scorso aprile, non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al festival. Per me partecipare al Festival ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo aver annunciato, prima di2023, di aver deciso di devolvere il suo cachet da co-conduttrice in beneficenza,ha chiarito ieri con un post sulle sue storie di Instagram di non aver accettato “nessun tipo di accordo commerciale legato al festival”. A distanza di due settimane dalla fine di, l’imprenditrice ha deciso di fare chiarezza sulla sua partecipazione al Festival. “A distanza di due settimane – ha scritto – penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza come co-conduttrice di. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti di Rai e dei suoi telespettatori ho deciso, già quando ho accettato l’incarico lo scorso aprile, non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al festival. Per me partecipare al Festival ...

