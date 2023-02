Chiara Ferragni, terzo occhio «senza filtro». Il trucco di Leone e Vittoria è esagerato: «Buongiorno così» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Chiara Ferragni questa mattina, lunedì 27 febbraio, si è risvegliata con il viso ricoperto da una miriade di adesivi. L'influencer è apparsa su Instagram raggiante e... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023)questa mattina, lunedì 27 febbraio, si è risvegliata con il viso ricoperto da una miriade di adesivi. L'influencer è apparsa su Instagram raggiante e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - martimichielii : RT @occupoiltempo: ma lei si sente chiara ferragni o cosa non ho capito - Simosalva73 : @FranAltomare Non può indossare la borsetta di Chiara Ferragni - aluarrory : Chiara Ferragni che stavolta copia Coperni?? -