Chiara Ferragni | Guardate come mi hanno conciata | altro che esperta di tendenze

Chiara Ferragni così conciata di prima mattina: altro che esperta di moda e tendenze! L'imprenditrice digitale in questo mese di febbraio ha fatto molto parlare di sé. Tutto parte dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo dove sfoggia, per la puntata di apertura, una nuova acconciatura. I suoi abiti firmati Dior, sono tra i più chiacchierati fino a quando non ritorna sul palco la sera della finalissima. Anche con gli abiti Schiaparelli, Chiara non passa di certo inosservata e riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé. Il suo debutto come conduttrice però sembra non essere andato come sperato in tutti questi mesi di preparazione. Suo marito Fedez ha attirato molto l'attenzione su di sé prima durante la settimana e poi con ...

