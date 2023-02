Chiara Ferragni con le culotte sopra i pantaloni: la reazione di un passante diventa virale | FOTO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Chiara Ferragni con le culotte: la reazione di un passante diventa virale Tra le protagoniste della Milano Fashion Week c’è senza dubbio Chiara Ferragni, che sui social ha mostrato i suoi look scelti per le sfilate: tra questi ce ne è uno che ha incuriosito i follower soprattutto per la reazione di un passante, che è diventata virale sul web. Nei giorni scorsi, infatti, l’imprenditrice digitale ha mostrato sul suo profilo Instagram il suo look firmato Gucci. Si tratta dello stesso outfit scelto dai Maneskin di recente composto da un completo sartoriale maschile grigio con giacca, camicia azzurra, cravatta e culotte a vista e ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023)con le: ladi unTra le protagoniste della Milano Fashion Week c’è senza dubbio, che sui social ha mostrato i suoi look scelti per le sfilate: tra questi ce ne è uno che ha incuriosito i followerttutto per ladi un, che ètasul web. Nei giorni scorsi, infatti, l’imprenditrice digitale ha mostrato sul suo profilo Instagram il suo look firmato Gucci. Si tratta dello stesso outfit scelto dai Maneskin di recente composto da un completo sartoriale maschile grigio con giacca, camicia azzurra, cravatta ea vista e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - edoardoc__ : Afflitto per l'evoluzione che sta prendendo la politica nel nostro Paese. Situazione che potrebbe migliorare solo… - PDUmorista : Dopo aver visto l'indignazione popolare per i Selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo, n…