Chi sarà il quindicesimo eliminato del GF Vip 7? I sondaggi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 27 febbraio vede a rischio eliminazione sette concorrenti: Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il meno votato del pubblico sarà il quindicesimo eliminato dell'edizione di quest'anno. Leggi anche: Chi sono i concorrenti della settima edizione di quest'anno del Grande Fratello Vip? Grande Fratello Vip 7, eliminato 27 febbraio: i risultati dei sondaggi I sondaggi sul televoto della puntata di lunedì 27 febbraio del GF Vip 7 vedono a rischio eliminazione Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Nel sondaggio di Forumfree Donnamaria occupa l'ultima posizione, mentre in ...

