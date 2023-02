Chi fa divulgazione online sui farmaci, cosa pensa di RxPass di Amazon? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel nostro approfondimento di oggi, abbiamo parlato di RxPass, la piattaforma di Amazon che consentirà, almeno negli Stati Uniti, di acquistare farmaci con prescrizione senza passare dalle farmacie, facendoseli spedire direttamente a casa. Ovviamente, si tratta di un sistema che in Italia non è in alcun modo consentito, almeno stando alle attuali leggi dello Stato. Tuttavia, l’evoluzione digitale sta galoppando e non è detto che – a breve – non ci possa essere qualche novità da questo punto di vista. Per questo, ci è sembrato interessante raccogliere il parere dei pharmainfluencer che, quotidianamente, usano i social network per fare divulgazione e per offrire un ulteriore consiglio agli utenti del web rispetto a tematiche di carattere sanitario. LEGGI ANCHE > Quali sono le piattaforme digitali ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel nostro approfondimento di oggi, abbiamo parlato di, la piattaforma diche consentirà, almeno negli Stati Uniti, di acquistarecon prescrizione senza passare dallee, facendoseli spedire direttamente a casa. Ovviamente, si tratta di un sistema che in Italia non è in alcun modo consentito, almeno stando alle attuali leggi dello Stato. Tuttavia, l’evoluzione digitale sta galoppando e non è detto che – a breve – non ci possa essere qualche novità da questo punto di vista. Per questo, ci è sembrato interessante raccogliere il parere dei pharmainfluencer che, quotidianamente, usano i social network per faree per offrire un ulteriore consiglio agli utenti del web rispetto a tematiche di carattere sanitario. LEGGI ANCHE > Quali sono le piattaforme digitali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vot35 : Caro @leleadani “povero calcio”, ti rendi conto in mano a chi siamo?! Solidarietà all’ottimo #Bucciantini, persona… - mordom6 : @BitBull_of @bip_show @TheRockTrading evoluzione della specie. per chi aveva i fondi in trt dopo cotanta divulgazio… - Keper : @ldv_ldv Approfitto di questo tweet per esprimere le mie incertezze, da un lato trovo il dott. un buon divulgatore… - carlopao86 : RT @alesparlatrade: Ci sono massimalisti e massimalisti. C’è chi fa vera divulgazione per spiegare a più persone cos’è #Bitcoin (a livello… - alan_xrd : RT @alesparlatrade: Ci sono massimalisti e massimalisti. C’è chi fa vera divulgazione per spiegare a più persone cos’è #Bitcoin (a livello… -