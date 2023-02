Chi è Marco Furfaro, prima al fianco di Vendola e poi di Pisapia e oggi probabile numero due al vertice del Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) Attenzione che il vice di Elly Schlein potrebbe essere Marco Furfaro, il quarantenne che vedrete sempre più spesso in tv a denunciare il ritorno del fascismo, il dilagare del razzismo, l’alluvione di omofobia. Ma chi è costui? Una personcina serena, visto che si è rivolto a Di Battista dicendogli: “Tu zitto che hai sostenuto il governo di Salvini che violentava le persone…”. O anche lo abbiamo visto attaccare Daniela Santanché impartendo lezioni: “Non devi dire Ucràina ma Ucraìna se no sei amica di Putin”. O ancora dire che FdI dovrebbe andare da Orban a chiedere di tenersi un po’ di migranti. Insomma capite il livello: dalle Frattocchie alle battute di Propagandalive. Repubblica, estasiata dalla vittoria di Schlein, lo presenta con toni elegiaci: “Classe 1980, pistoiese di Agliana, la compagna si chiama Mapi, impegnatissima anche lei in politica, e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Attenzione che il vice di Elly Schlein potrebbe essere, il quarantenne che vedrete sempre più spesso in tv a denunciare il ritorno del fascismo, il dilagare del razzismo, l’alluvione di omofobia. Ma chi è costui? Una personcina serena, visto che si è rivolto a Di Battista dicendogli: “Tu zitto che hai sostenuto il governo di Salvini che violentava le persone…”. O anche lo abbiamo visto attaccare Daniela Santanché impartendo lezioni: “Non devi dire Ucràina ma Ucraìna se no sei amica di Putin”. O ancora dire che FdI dovrebbe andare da Orban a chiedere di tenersi un po’ di migranti. Insomma capite il livello: dalle Frattocchie alle battute di Propagandalive. Repubblica, estasiata dalla vittoria di Schlein, lo presenta con toni elegiaci: “Classe 1980, pistoiese di Agliana, la compagna si chiama Mapi, impegnatissima anche lei in politica, e ...

