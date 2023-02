Chi è Giaele del GF Vip 7? Età, marito e Instagram (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutte le news sulla concorrente del Grande Fratello Vip 7 Sofia Giaele De Donà L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutte le news sulla concorrente del Grande Fratello Vip 7 SofiaDe Donà L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mimma22851036 : RT @eloxvrt: Giaele:spero resti la Murgia che ha ancora da dare,Nikita non ha niente più da dare dai. Giaele?chi è? #gfvip - Roberto55979047 : RT @LGrullita: Hanno chiesto a giaele, a tavassi di parlare nel confessionale di che amico sia stato edoardo D. Sapete vero che non è un bu… - selsmarieg : Inoltre io credo che Oriana sia una persona molto coerente e rivolgersi la parola o essere d’accordo su qualcosa no… - odalysio : RT @eloxvrt: Giaele:spero resti la Murgia che ha ancora da dare,Nikita non ha niente più da dare dai. Giaele?chi è? #gfvip - eloxvrt : Giaele:spero resti la Murgia che ha ancora da dare,Nikita non ha niente più da dare dai. Giaele?chi è? #gfvip -