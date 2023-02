Chi è Elly Schlein | la nuova segretaria del Partito Democratico?

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 febbraio 2023)non è soltanto ladelma è anche la prima donna alla guida dei dem: chi è la deputata che, dopo le primarie di domenica 26 febbraio, prende il posto di Enrico Letta? Nata il 4 maggio 1985 in Svizzera da madre italiana e padre americano, Elena Ethel– detta– è cresciuta a Bologna, dove si è laureata in Giurisprudenza. Per quanto riguarda la famiglia di stampo italo-americano, il nonno materno era Agostino Viviani, noto avvocato senese e antifascista, mentre il nonno paterno Harryera emigrato negli Stati Uniti e proveniva da una famiglia ebraica originaria di Leopoli. Ladem ha una sorella, Susanna, che svolge la ...