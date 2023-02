Chi è Elena Santarelli: biografia, età, altezza, marito, figli e Instagram (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elena Santarelli è nata a Latina, il 18 agosto 1981 sotto il segno zodiacale del leone. È alta 180 cm, e pesa 60 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ElenaSantarelli. Elena Santarelli è la figlia di Enrico Santarelli e Patrizia Righetti, sorella del calciatore Ubaldo. La Santarelli ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza a Sermoneta, ed ha frequentato il Liceo Classico “Dante Alighieri” prima di trasferirsi presso un istituto privato per conseguire il diploma di maturità. La sua passione è sempre stata la moda e lo spettacolo: ha iniziato a sfilare per alcuni nomi di alta moda (Giorgio Armani, Laura Biagiotti ed altri) fino a vincere nel 1998 il prestigioso concorso Elite Model Look. Carriera di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 febbraio 2023)è nata a Latina, il 18 agosto 1981 sotto il segno zodiacale del leone. È alta 180 cm, e pesa 60 kg. Il suo profiloufficiale è @è laa di Enricoe Patrizia Righetti, sorella del calciatore Ubaldo. Laha trascorso l'infanzia e l'adolescenza a Sermoneta, ed ha frequentato il Liceo Classico “Dante Alighieri” prima di trasferirsi presso un istituto privato per conseguire il diploma di maturità. La sua passione è sempre stata la moda e lo spettacolo: ha iniziato a sfilare per alcuni nomi di alta moda (Giorgio Armani, Laura Biagiotti ed altri) fino a vincere nel 1998 il prestigioso concorso Elite Model Look. Carriera di ...

