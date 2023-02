Chelsea, sconfitta nel derby e ora il futuro di Potter? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Chelsea continua a perdere e Potter resta sempre più a rischio, il derby perso contro il Tottenham è un altro segnale Il Chelsea continua a perdere e Potter resta sempre più a rischio, il derby perso contro il Tottenham è un altro segnale. Skipp e Kane mandano in estasi gli Spurs e fanno traballare come mai prima la panchina del tecnico dei blues. La società per il momento andrà avanti con l’allenatore arrivato dopo un ottimo avvio con il Brighton e la clausola pagata da Boehly per farlo arrivare a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilcontinua a perdere eresta sempre più a rischio, ilperso contro il Tottenham è un altro segnale Ilcontinua a perdere eresta sempre più a rischio, ilperso contro il Tottenham è un altro segnale. Skipp e Kane mandano in estasi gli Spurs e fanno traballare come mai prima la panchina del tecnico dei blues. La società per il momento andrà avanti con l’allenatore arrivato dopo un ottimo avvio con il Brighton e la clausola pagata da Boehly per farlo arrivare a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dondolino72 : RT @calcioinglese: Crisi infinita per il Chelsea. ?? Solo 2 vittorie nelle ultime 16 partite ?? 4 gol fatti in 11 partite nel 2023 ? 3^ sco… - PaolaRgnm : RT @calcioinglese: Crisi infinita per il Chelsea. ?? Solo 2 vittorie nelle ultime 16 partite ?? 4 gol fatti in 11 partite nel 2023 ? 3^ sco… - Bertolca10 : Trecento milioni spesi solo a Gennaio e il Chelsea non vince dal 15/01. Anche oggi sconfitta contro il Tottenham gr… - asromaliveit1 : ?? I tifosi del #Chelsea chiedono a gran voce l'arrivo di #Mourinho. Dopo la sconfitta con il Tottenham è esplosa l… - MilanWorldForum : Premier: il Chelsea sempre più a picco Le news -) -