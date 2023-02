Charlotte Casiraghi incinta | ora teme il suo patrigno Ernst August di Hannover

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 febbraio 2023)sarebbedel terzo figlio ma la sua gravidanza non sta procedendo con serenità. Le tensioni familiare stanno mettendo in secondo piano la felicità per l’arrivo del nuovo bebè. L’ultima preoccupazione in ordine di tempo riguardadi, l’attuale marito di sua madre, Carolina di Monaco., la gravidanza difficile La notizia della terza gravidanza diè stata pubblicata da Voici lo scorso gennaio. Il magazine ha raccontato che la monegasca ha annunciato ai Grimaldi di esseredel marito Dimitri Rassam durante la festa di capodanno. Ma sua zia Charlene di Monaco sapeva già tutto, infatti prima di Natale hanno ...