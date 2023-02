Cessione Napoli: offerta miliardaria, De Laurentiis ha preso una decisione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha iniziato a far gola alle grandi multinazionali: la Cessione del club è possibile? La società partenopea è una delle migliori per gestione finanziaria in Italia e i bilanci del 2022-23 chiuderanno in positivo. Con la vittoria – ormai sempre più vicina e probabile dello Scudetto – e i grandi incassi Champions, la società ha risanato anche il minimo rosso che c’era nei bilanci degli anni precedenti.. Da mesi si vocifera su una possibile Cessione del Napoli, soprattutto in relazione alla questione Bari. Il club pugliese potrebbe risalire in Serie A dopo anni campionati “minori” e la multiproprietà non è consentita negli stessi campionati. Stesso dicasi dal 2028-29, stagione in cui non sarà consentita più alcuna multiproprietà nel calcio italiano. De ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildi Aurelio Deha iniziato a far gola alle grandi multinazionali: ladel club è possibile? La società partenopea è una delle migliori per gestione finanziaria in Italia e i bilanci del 2022-23 chiuderanno in positivo. Con la vittoria – ormai sempre più vicina e probabile dello Scudetto – e i grandi incassi Champions, la società ha risanato anche il minimo rosso che c’era nei bilanci degli anni precedenti.. Da mesi si vocifera su una possibiledel, soprattutto in relazione alla questione Bari. Il club pugliese potrebbe risalire in Serie A dopo anni campionati “minori” e la multiproprietà non è consentita negli stessi campionati. Stesso dicasi dal 2028-29, stagione in cui non sarà consentita più alcuna multiproprietà nel calcio italiano. De ...

