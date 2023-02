Cerveteri e la Cina più vicine | in Municipio l’incontro con una delegazione da Jinhua

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023)– Momento di scambio culturale e commerciale questa mattina all’interno dei locali della Sala Giunta del Palazzo del. Unadell’Amministrazione comunale etrusca, guidata dall’assessora Francesca Appetiti, dal presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia e dalla consigliera comunale Arianna Mensurati, ha infatti ricevuto i rappresentanti della città di, città-prefettura dellanella provincia dello Zhejiang, impegnata in questi giorni in un tour delle principali città italiane. Cerimoniere, il Signor Ugo Ricci, che ha mediato e organizzatotra le due amministrazioni. Le due Delegazioni hanno condiviso le esperienze delle reciproche città, aprendo ad un dialogo che possa rappresentare per il futuro ...