Centro | Infante partito Insieme | ' piattaforma Popolare? Va costruita anche con Terzo Polo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Per forza di cose c'è stata una coincidenza fra l'avvio e la partenza della '– Tempi nuovi' e l'elezione di Elly Schlein alla guida del Pd. Sta accadendo ciò che noi diciamo da anni, che esiste una inagibilità deldemocratico a porsi in una maniera che in qualche modo risponda alla pluralità dei problemi che oggi ha il Paese. Con Schlein si va ad una definitiva radicalizzazione del Pd sulla sciadi un certo populismo, che portail mondo del popolarismo a definirsi una posizione diversa, visto che noi a maggior ragione siamo alternativi a questo Pd e alla destra". Così Giancarlo, della segreteria politica del, che sabato scorso ha sottoscritto il documento per ...