Centinaio, ‘su cosa valuterà Ue senza mappatura delle coste?’ (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La Commissione europea annuncia che farà le sue valutazioni, ma vorremo capire che cosa intende valutare se non aspetta prima l’esito della mappatura delle coste, che il governo dovrà avviare. Prima di avere quei dati, qualsiasi ulteriore iniziativa in ambito europeo o nazionale sarebbe inopportuna. Come ha giustamente rilevato il Presidente Mattarella, occorre rispettare le regole europee e tutelare i diritti di tutti gli imprenditori ed è quello che intendiamo fare, verificando se la direttiva Bolkestein si debba applicare anche alle concessioni balneari oppure no”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega), a margine della sua partecipazione alla fiera Balnearia a Marina di Carrara. “L’Italia è sottoposta attualmente a 83 procedure di infrazione dall’Unione Europea e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La Commissione europea annuncia che farà le sue valutazioni, ma vorremo capire cheintende valutare se non aspetta prima l’esito dellacoste, che il governo dovrà avviare. Prima di avere quei dati, qualsiasi ulteriore iniziativa in ambito europeo o nazionale sarebbe inopportuna. Come ha giustamente rilevato il Presidente Mattarella, occorre rispettare le regole europee e tutelare i diritti di tutti gli imprenditori ed è quello che intendiamo fare, verificando se la direttiva Bolkestein si debba applicare anche alle concessioni balneari oppure no”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco(Lega), a margine della sua partecipazione alla fiera Balnearia a Marina di Carrara. “L’Italia è sottoposta attualmente a 83 procedure di infrazione dall’Unione Europea e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alatrie89687947 : RT @elisamariastel1: L'Ucraina continua a perdere la sua popolazione maschile su scala industriale. Solo in questo video ci sono un centin… - ninoBertolino : RT @elisamariastel1: L'Ucraina continua a perdere la sua popolazione maschile su scala industriale. Solo in questo video ci sono un centin… - ingol_dav : RT @elisamariastel1: L'Ucraina continua a perdere la sua popolazione maschile su scala industriale. Solo in questo video ci sono un centin… - sacinaro : RT @elisamariastel1: L'Ucraina continua a perdere la sua popolazione maschile su scala industriale. Solo in questo video ci sono un centin… - danalloydthomas : RT @elisamariastel1: L'Ucraina continua a perdere la sua popolazione maschile su scala industriale. Solo in questo video ci sono un centin… -