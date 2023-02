Centinaia di bambine avvelenate in Iran per chiudere le scuole femminili (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono Centinaia le bambine che son state avvelenate in Iran nelle ultime settimane. L’obiettivo, per stessa ammissione degli organi di potere di Teheran, è quello di chiudere le scuole femminili in tutto il Paese. Orrore in Iran, Centinaia di bambine avvelenate A partire dall’inizio di dicembre 2022, oltra 200 studentesse di circa dieci anni hanno manifestato sintomi compatibili con l’avvelenamento in dodici scuole a Qom e Borujed, città situate a sud di Teheran. Sul drammatico e inusuale fenomeno, nella giornata di domenica 26 febbraio, è intervenuto il viceministro della Salute Iraniano, Youness Panahi. Il politico ha ammesso senza alcuna esitazione che gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sonoleche son stateinnelle ultime settimane. L’obiettivo, per stessa ammissione degli organi di potere di Teheran, è quello dilein tutto il Paese. Orrore indiA partire dall’inizio di dicembre 2022, oltra 200 studentesse di circa dieci anni hanno manifestato sintomi compatibili con l’avvelenamento in dodicia Qom e Borujed, città situate a sud di Teheran. Sul drammatico e inusuale fenomeno, nella giornata di domenica 26 febbraio, è intervenuto il viceministro della Saluteiano, Youness Panahi. Il politico ha ammesso senza alcuna esitazione che gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Iran, bambine avvelenate 'per chiudere scuole femminili'. Centinaia di casi. Il vice ministro della Salute ammette… - TgLa7 : Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un t… - Agenzia_Ansa : A Qom, una delle principali città sante iraniane, sono state avvelenate centinaia di alunne nel tentativo di provoc… - 1950milu : RT @P_M_1960: In Iran centinaia di bambine di circa 10 anni sono state avvelenate col fine di portare alla chiusure delle scuole femminili.… - Pasquale_Mereu : RT @MarcoFattorini: Centinaia di bambine e ragazze dai dieci anni in su sono state avvelenate perché non tornassero più a scuola. Accade a… -