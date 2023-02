Centinaia di bambine avvelenate in Iran, il viceministro ammette: «Qualcuno vuole chiudere le scuole femminili» – Foto e video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dall’inizio di dicembre 2022 sono state più di 200 le studentesse di circa 10 anni che hanno accusato sintomi da avvelenamento in 12 scuole a Qom e Borujerd, a Sud di Teheran. Solo ieri 26 febbraio, il viceministro della Salute Iraniano, Youness Panahi, ha di fatto ammesso che dietro quei casi c’è stata la mano di Qualcuno che aveva intenzione di far chiudere le scuole femminili, come già sta avvenendo in Afghanistan. Lo scorso 14 febbraio, racconta l’agenzia Irna, un gruppo di genitori ha protestato davanti alla sede del governatore della città per «chiedere spiegazioni». Come riporta Bbc Persia, secondo il viceministro Iraniano, gli avvelenamenti seriali sarebbero stati causati da «composti chimici facilmente disponibili», ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dall’inizio di dicembre 2022 sono state più di 200 le studentesse di circa 10 anni che hanno accusato sintomi da avvelenamento in 12a Qom e Borujerd, a Sud di Teheran. Solo ieri 26 febbraio, ildella Saluteiano, Youness Panahi, ha di fatto ammesso che dietro quei casi c’è stata la mano diche aveva intenzione di farle, come già sta avvenendo in Afghanistan. Lo scorso 14 febbraio, racconta l’agenzia Irna, un gruppo di genitori ha protestato davanti alla sede del governatore della città per «chiedere spiegazioni». Come riporta Bbc Persia, secondo iliano, gli avvelenamenti seriali sarebbero stati causati da «composti chimici facilmente disponibili», ...

