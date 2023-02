Cavese, tifoso dà un pugno all’allenatore della Nocerina: emesso un Daspo di 8 anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono stati identificati dalla Polizia di Stato di Foggia i presunti autori dell’aggressione subita la sera del 19 febbraio scorso dall’allenatore della Nocerina Calcio da parte di un supporter della Cavese all’interno di un’ area di servizio autostradale. Gli agenti della Digos unitamente a personale del Commissariato di Cerignola e con la collaborazione della Digos di Salerno e dei Commissariati di Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore, hanno ricostruito quanto accaduto. La Nocerina calcio ha fatto rientro dalla trasferta di Brindisi nella serata ed ha effettuato una sosta nell’area Ofanto Nord dove sono giunti 4 pullman di tifosi della Cavese che avevano seguito la squadra nella trasferta di Fasano. L’incontro tra ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono stati identificati dalla Polizia di Stato di Foggia i presunti autori dell’aggressione subita la sera del 19 febbraio scorso dCalcio da parte di un supporterall’interno di un’ area di servizio autostradale. Gli agentiDigos unitamente a personale del Commissariato di Cerignola e con la collaborazioneDigos di Salerno e dei Commissariati di Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore, hanno ricostruito quanto accaduto. Lacalcio ha fatto rientro dalla trasferta di Brindisi nella serata ed ha effettuato una sosta nell’area Ofanto Nord dove sono giunti 4 pullman di tifosiche avevano seguito la squadra nella trasferta di Fasano. L’incontro tra ...

