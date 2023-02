Cava de’ Tirreni, nuovo centro socio-assistenziale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mercoledì prossimo, 1 marzo, alle ore 10, nel Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, sarà presentato il progetto di recupero e rifunzionalità dello storico complesso edilizio dell’ex Asilo di Mendicità in località San Lorenzo, per un importo di 3.407.039,62 euro. Il progetto, per il quale sono stati appaltati anche i lavori, rientra tre le opere finanziate dal Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, azione 9.3.2 e 9.3.8, che prevede 8 macro progetti con 11 interventi complessivi, con una dotazione economica generale di 11.197.384,56 euro di fondi della Comunità europea. L’ex Asilo di Mendicità sarà trasformato in un polo di servizi socio/sanitari e socio/educativi. Al suo interno gli ambienti ospiteranno una serie di attività al servizio della comunità, area ristoro e mensa, ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mercoledì prossimo, 1 marzo, alle ore 10, nel Palazzo di Città dide’, sarà presentato il progetto di recupero e rifunzionalità dello storico complesso edilizio dell’ex Asilo di Mendicità in località San Lorenzo, per un importo di 3.407.039,62 euro. Il progetto, per il quale sono stati appaltati anche i lavori, rientra tre le opere finanziate dal Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, azione 9.3.2 e 9.3.8, che prevede 8 macro progetti con 11 interventi complessivi, con una dotazione economica generale di 11.197.384,56 euro di fondi della Comunità europea. L’ex Asilo di Mendicità sarà trasformato in un polo di servizi/sanitari e/educativi. Al suo interno gli ambienti ospiteranno una serie di attività al servizio della comunità, area ristoro e mensa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ulisseonline : Cava de' Tirreni, il sondaggio su dove trasferire la Biblioteca comunale: ancora poche ore per votare con l'app Uli… - Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Pioggia e sole - - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, alle primarie cavesi del Pd stravince Bonaccini - - cava_tappo : @drewintotheblue lui letteralmente appoggiato dai nuovissimi volti di Vincenzo De Luca e Michele Emiliano - positanonews : Cava de’ Tirreni, indagati 18 amministratori e 4 dirigenti per l’acquisto ex Cofima tra le #news… -