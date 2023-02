Cate Blanchett e gli abiti che tornano (più di una volta) sui red carpet (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'attrice è nota per sfoggiare sui tappeti rossi più celebri abiti già indossati in passato. Come quello scelto per i SAG Awards 2023, un Giorgio Armani Privé cucito su misura, impreziosito da un pizzo derivante da un altro dei suoi vestiti più amati, messo in due occasioni differenti Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'attrice è nota per sfoggiare sui tappeti rossi più celebrigià indossati in passato. Come quello scelto per i SAG Awards 2023, un Giorgio Armani Privé cucito su misura, impreziosito da un pizzo derivante da un altro dei suoi vestiti più amati, messo in due occasioni differenti

