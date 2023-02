Catania, sparatoria in strada: muore 51enne (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – sparatoria per le strade di Aci Sant’Antonio nel catanese. Un 51enne è morto, dopo essere stato colpito da colpi d’arma da fuoco davanti a un circolo privato. E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Acireale, ma non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale che, al momento, non escludono alcuna pista. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) –per le strade di Aci Sant’Antonio nel catanese. Unè morto, dopo essere stato colpito da colpi d’arma da fuoco davanti a un circolo privato. E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Acireale, ma non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale che, al momento, non escludono alcuna pista. La Procura diha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Italia Sera.

